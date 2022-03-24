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Режим без строительства может остаться в Fortnite навсегда

Режим без строительства может остаться в Fortnite навсегда
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Недавно в Fortnite стартовал второй сезон третьей главы. До 29 марта в королевской битве отключили возможность делать какие-либо постройки. Похоже, эту возможность оставят в игре навсегда.

Известный инсайдер под ником HYPEX обратил внимание на то, что Epic Games настроена сохранить режимы без строительства. По его словам, разработчики изменили подсказки на экранах загрузки. В них говорится о режимах с включённым строительством, что, вероятно, означает их дальнейшее добавление.

Также инсайдер отметил, что в файлах игры уже есть режимы без строительства, которые можно включить после окончания временного события. Судя по всему, отзывы игроков от нововведений остались положительными.

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Со стартом нового сезона в игру добавили паркур, новых персонажей и изменили карту. Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.

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