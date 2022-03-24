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В Epic Games Store началась распродажа. Можно закупаться и в России

В Epic Games Store началась распродажа. Можно закупаться и в России
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Epic Games Store остаётся единственным крупным магазином, который продолжает свободно торговать в России. Для этого на площадке предусмотрено множество локальных платёжных систем — тут и SberPay, и оплата с телефона.

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И только что в EGS стартовала весенняя распродажа. В России, к сожалению, недоступны практически все крупные релизы от Ubisoft, 2K Games, Rockstar, Sony и других издателей. Поэтому приобрести можно в большинстве своём инди и игры небольших студий.

Мы постарались выбрать самые интересные предложения:

Полный список предложений распродажи можно посмотреть в Epic Games Store. Скидки продлятся до 7 апреля.

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