В Epic Games Store началась распродажа. Можно закупаться и в России
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Epic Games Store остаётся единственным крупным магазином, который продолжает свободно торговать в России. Для этого на площадке предусмотрено множество локальных платёжных систем — тут и SberPay, и оплата с телефона.
И только что в EGS стартовала весенняя распродажа. В России, к сожалению, недоступны практически все крупные релизы от Ubisoft, 2K Games, Rockstar, Sony и других издателей. Поэтому приобрести можно в большинстве своём инди и игры небольших студий.
Мы постарались выбрать самые интересные предложения:
- Dying Light: Enhanced Edition — 303 рубля
- Solar Ash — 749 рублей
- Disco Elysium — 290 рублей
- Farming Simulator 22 — 1599 рублей
- SnowRunner — 779 рублей
- Jurassic World Evolution 2 — 651 рубль
- Heavy Rain — 391 рубль
- Detroit: Become Human — 814 рублей
- Forgive me Father — 424 рубля
- Elite Dangerous — 249 рублей
- Hades — 302 рубля
- Inscryption — 384 рубля
- Crysis 2 Remastered — 384 рубля
- Crysis 3 Remastered — 384 рубля
- World War Z: Aftermath — 991 рубль
- The Forgotten City — 449 рублей
- ELEX — 249 рублей
- The Pathless — 449 рублей
- Hitman 3 — 1618 рублей.
Полный список предложений распродажи можно посмотреть в Epic Games Store. Скидки продлятся до 7 апреля.
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