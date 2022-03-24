Создатели «Бэтмена» показали вырезанную сцену с Джокером в лечебнице Аркхэм

Warner Bros. прямо во время проката «Бэтмена» неожиданно решила выпустить вырезанную сцену с Джокером. Она длится целых пять минут.
Ролик можно считать эдакой сценой после титров, поскольку после титров фильма зрители видели ссылку на специальный сайт с загадками — портал периодически обновлялся, и вот после нескольких новых ребусов фанаты открыли доступ к секретной сцене с Джокером.
В самом фильме Джокера показывают не очень охотно, однако в этой сцене можно увидеть криминального принца практически во всей красе — точнее, как оказалось, в этой вселенной злодей выглядит особенно побитым. Партию, кстати, исполняет Барри Кеоган.
«Бэтмен» вышел в мировом прокат в начале марта, однако в России за день релиза премьеру отменили. Общие сборы ленты уже превысили $ 500 млн — для Warner Bros. это рекорд за пандемию. По темпам роста впереди только «Человек-паук: Нет пути домой». Его общие сборы составили $ 1,8 млрд.
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