В Football Manager 2022 российский футбол отстранят от Европы и мира

Создатели Football Manager 2022 в финальном зимнем обновлении внесли множество нововведений на фоне спецоперации России на Украине, чтобы отразить реальную ситуацию в мировом футболе. Мы кратко пересказываем нововведения.

В прошлых карьерах изменится не так много, кроме как российские и белорусские клубы смогут играть только между собой, тогда как на международных соревнованиях предстанут с нейтральными флагами.

В новых карьерах изменений больше: российские и белорусские клубы не смогут играть в европейских соревнованиях, а также принимать участие в любом международном турнире или дружественных матчах.

В новых карьерах украинские игроки будут считаться европейцами на три ближайших игровых сезона.

Любые реальные санкции против владельцев клуба также будут отражены в игре.

Вдобавок было внесено и множество других более, незаметных изменений: изменены вероятности переходов игроков из клуба в клубы, добавлены новые вопросы для пресс-релизов, а российские клубы не смогут поставить перед собой цель выходить на континентальные соревнования.

Патч выйдет в ближайшие дни.