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В Football Manager 2022 российский футбол отстранят от Европы и мира

В Football Manager 2022 российский футбол отстранят от Европы и мира
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Создатели Football Manager 2022 в финальном зимнем обновлении внесли множество нововведений на фоне спецоперации России на Украине, чтобы отразить реальную ситуацию в мировом футболе. Мы кратко пересказываем нововведения.

  • В прошлых карьерах изменится не так много, кроме как российские и белорусские клубы смогут играть только между собой, тогда как на международных соревнованиях предстанут с нейтральными флагами.
  • В новых карьерах изменений больше: российские и белорусские клубы не смогут играть в европейских соревнованиях, а также принимать участие в любом международном турнире или дружественных матчах.
  • В новых карьерах украинские игроки будут считаться европейцами на три ближайших игровых сезона.
  • Любые реальные санкции против владельцев клуба также будут отражены в игре.

Вдобавок было внесено и множество других более, незаметных изменений: изменены вероятности переходов игроков из клуба в клубы, добавлены новые вопросы для пресс-релизов, а российские клубы не смогут поставить перед собой цель выходить на континентальные соревнования.

Патч выйдет в ближайшие дни.

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