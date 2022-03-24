В Football Manager 2022 российский футбол отстранят от Европы и мира
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Создатели Football Manager 2022 в финальном зимнем обновлении внесли множество нововведений на фоне спецоперации России на Украине, чтобы отразить реальную ситуацию в мировом футболе. Мы кратко пересказываем нововведения.
- В прошлых карьерах изменится не так много, кроме как российские и белорусские клубы смогут играть только между собой, тогда как на международных соревнованиях предстанут с нейтральными флагами.
- В новых карьерах изменений больше: российские и белорусские клубы не смогут играть в европейских соревнованиях, а также принимать участие в любом международном турнире или дружественных матчах.
- В новых карьерах украинские игроки будут считаться европейцами на три ближайших игровых сезона.
- Любые реальные санкции против владельцев клуба также будут отражены в игре.
Вдобавок было внесено и множество других более, незаметных изменений: изменены вероятности переходов игроков из клуба в клубы, добавлены новые вопросы для пресс-релизов, а российские клубы не смогут поставить перед собой цель выходить на континентальные соревнования.
Патч выйдет в ближайшие дни.
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