В первой серии Halo уже сломали канон — показали лицо Мастера Чифа

Это было быстро. Создатели сериала Halo уже рассказывали, что покажут лицо Мастера Чифа, но вряд ли кто-то ожидал, что это произойдёт настолько стремительно. Сегодня вышла первая серия шоу, и там уже пошли против негласного канона, показав лицо главного героя в исполнении Пабло Шрайбера.

В играх лицо Чифа покрыто тайной: сам герой не скрывает свою внешность и может спокойно ходить без шлема, однако игрокам его никогда не показывали. Максимум — намекали с обрывком чёрного экрана.

В сериале же зачем-то решили пойти совершенно в другую сторону. Желающим увидеть:

Halo очень долго адаптировали — долгое время хотели снять фильм, в какой-то момент даже привлекли Стивена Спилберга, однако в итоге решили снять сериал. В России его премьера ожидалась на «Амедиатеке», однако в итоге премьеру ожидаемо отложили или отменили.