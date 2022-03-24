В первой серии Halo уже сломали канон — показали лицо Мастера Чифа

Это было быстро. Создатели сериала Halo уже рассказывали, что покажут лицо Мастера Чифа, но вряд ли кто-то ожидал, что это произойдёт настолько стремительно. Сегодня вышла первая серия шоу, и там уже пошли против негласного канона, показав лицо главного героя в исполнении Пабло Шрайбера.
В играх лицо Чифа покрыто тайной: сам герой не скрывает свою внешность и может спокойно ходить без шлема, однако игрокам его никогда не показывали. Максимум — намекали с обрывком чёрного экрана.
В сериале же зачем-то решили пойти совершенно в другую сторону. Желающим увидеть:
Halo очень долго адаптировали — долгое время хотели снять фильм, в какой-то момент даже привлекли Стивена Спилберга, однако в итоге решили снять сериал. В России его премьера ожидалась на «Амедиатеке», однако в итоге премьеру ожидаемо отложили или отменили.
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