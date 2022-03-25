Инсайдер раскрыл новое название FIFA от EA Sports

Журналист Джефф Грабб в собственном подкасте раскрыл довольно очевидные многим детали будущего ближайших футбольных симуляторов.

Во-первых, EA переименуют EA Sports FIFA в EA Sports FC — FC расшифровывается как Football Club. Впервые новости об этом появились ещё осенью, тогда как затем появилось больше сведений о расколе «ФИФА» и EA. Глобально всё сводилось к тому, что EA не хотелось всё больше денег отчислять организации «ФИФА».

Вдобавок Грабб отметил, что «ФИФА» расширила свою торговую марку до видеоигр. Это чистая спекуляция со стороны журналиста, однако он не исключает, что организация решила сама взяться за разработку виртуального футбола — или же, что вероятнее, отдала лицензию сторонним разработчикам.

EA Sports FC выйдет осенью — там будет общий онлайн между ПК, PlayStation и Xbox и чемпионат мира по женскому футболу.