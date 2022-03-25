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EA переименует FIFA в EA Sports FC

Инсайдер раскрыл новое название FIFA от EA Sports
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Журналист Джефф Грабб в собственном подкасте раскрыл довольно очевидные многим детали будущего ближайших футбольных симуляторов.

Во-первых, EA переименуют EA Sports FIFA в EA Sports FC — FC расшифровывается как Football Club. Впервые новости об этом появились ещё осенью, тогда как затем появилось больше сведений о расколе «ФИФА» и EA. Глобально всё сводилось к тому, что EA не хотелось всё больше денег отчислять организации «ФИФА».

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Вдобавок Грабб отметил, что «ФИФА» расширила свою торговую марку до видеоигр. Это чистая спекуляция со стороны журналиста, однако он не исключает, что организация решила сама взяться за разработку виртуального футбола — или же, что вероятнее, отдала лицензию сторонним разработчикам.

EA Sports FC выйдет осенью — там будет общий онлайн между ПК, PlayStation и Xbox и чемпионат мира по женскому футболу.

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