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На Фарерских островах установили памятник Джеймсу Бонду

На Фарерских островах установили памятник Джеймсу Бонду
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Власти Фарерских островов поставили памятник культовому британскому персонажу Джеймсу Бонду на острове Кальсое. Именно здесь персонажа в исполнении Дэниела Крейга видели в последний раз в кинофильме «Не время умирать». На плите упоминается даты жизни агента 007: «1962 — 2021» и эпитафия «Истинное назначение человека — жить, а не существовать» Джека Лондона.

Также власти Фарер запустили тур по местам съёмок последней картины о Бонде. Он начинается в городе Клаксвуйке и заканчивается на острове Кальсое — около города Микладеалура и природных окрестностей. Стоимость тура составляет 2,8 тыс. крон или 42 тыс. рублей.

Премьера «Не время умирать» состоялась осенью 2021 года. Картина собрала около $ 774 млн в мировом прокате и стала последним фильмом о Джеймсе Бонде для Дэниела Крейга. В данный момент студия ведёт поиски нового кандидата на главную роль.

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