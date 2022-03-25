Авторы демейка Bloodborne анонсировали новый — Bloodborne Kart

Разработчики демейка Bloodborne выпустили тизер гоночной игры по вселенной под названием Bloodborne Kart. В коротком ролике можно увидеть, как главный герой в стиле аниме «Акира» садится за свой мотоцикл и заводит двигатель. Судя по всему, это будет аркадный рейсинг в стиле Mario Kart и других гоночных спин-оффов культовых серий.
Даты выхода у проекта пока нет. Разработчики отмечают, что Bloodborne Kart выйдет тогда, когда будет готов. Так что фанатам прошлого творения стоит запастись терпением.
В конце января эти же авторы выпустили демейк Bloodborne — фанатскую игру, вдохновлённую культовым экшеном FromSoftware, но выполненную в духе проекта для первой PlayStation. Проект доступен на сайте разработчиков полностью бесплатно.
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