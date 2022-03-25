В FIFA 22 Ultimate Team вышли комплекты ретроформ для топовых европейских клубов

Electronic Arts выпустила набор с классическими формами европейских клубов в FIFA 22 Ultimate Team. Все они так или иначе посвящены достижениям клубов в значимые для них сезоны: будь то выход дортмундской «Боруссии» в Бундеслигу в 1976 году или мощный состав «ПСЖ» в сезоне-1989/1990.

Приобрести ретроформы можно во внутриигровом магазине. Стоимость форм разнится от 15 до 25 тыс. монет — достаточно недорого. Покупка доступна до 1 мая. Судя по всему, потом EA представит ещё какой-нибудь ностальгический мини-ивент.

Часть ретро-форм

Ранее журналист Джефф Грабб в собственном подкасте раскрыл новое название FIFA от EA Sports. По его информации, футсим станет называться EA Sports FC — случится это с выходом новой части в 2023 году.

Новость по теме Инсайдер раскрыл новое название FIFA от EA Sports

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!