За гринд в Gran Turismo 7 извинились. Игрокам подарят миллион

В середине марта для Gran Turismo 7 вышел патч, который усугубил проблему гринда в игре. Если раньше заработать валюту для покупки машин было непросто, то после обновления 1.08 всё стало ещё хуже. Пользователи тут же раскритиковали разработчиков и стали уничтожать рейтинг проекта на Metacritic, обвиняя студию в монетизации игрового дизайна.
Президент Polyphony Digital Кадзунори Ямаути выпустил обращение к игрокам в ответ на критику. Он извинился перед геймерами и сообщил о ближайших нововведениях, которые должны исправить ситуацию. Так, каждому, кто зайдёт в Gran Turismo 7 до 25 апреля, выдадут 1 млн кредитов. А в начале апреля создатели выпустят обновление, которое сильно изменит внутриигровую экономику: за победы в гонках станут давать намного больше валюты.
В данный момент студия также работает над новым контентом для игры, включая трассы и автомобили. Обновление должно выйти до конца апреля.
Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5, но не в России.
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