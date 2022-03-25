В экранизации Halo нашли отсылку на капитана Шепарда из Mass Effect

24 марта вышла первая серия Halo — экранизации культовой серии шутеров. Во время просмотра зрители тут же заприметили забавную отсылку на серию Mass Effect.
Примерно на 34-й минуте, сразу после разговора между Мирандой и Кваном, можно услышать еле слышный разговор по рации. В нём некий оператор вызывает капитана Шеперда в центр реагирования Скиллиана. Да, напрямую фамилию Шепарда — протагониста серии Mass Effect — не произносят, однако фраза очень напоминает ту, что слышит игрок в третьей части франшизы. Так после каждой сюжетной миссии главного героя вызывает адмирал Хакет.
Помимо отсылок на Mass Effect, сериал уже отметился срывом канона. В первой же серии Мастер Чиф показывает своё лицо, хотя в играх внешность главного героя держалась в секрете.
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