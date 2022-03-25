Появился полный саундтрек Horizon Forbidden West

Guerilla Games в социальных сетях сообщила о том, что опубликовала полный саундтрек Horizon Forbidden West. Найти композиции можно на площадках Spotify, YouTube Music, Apple Music и других.

Например, на YouTube Music выложили 39 треков, а в сервисе Spotify можно послушать 142 композиции. Примечательно, что на полное прослушивание всего саундтрека уйдёт примерно семь часов. Обложкой для треков стал один из ключевых артов проекта.

Horizon Forbidden West вышла на PlayStation 4 и PlayStation 5 в феврале 2022 года. Игра получила в основном положительные отзывы от пользователей и критиков.

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