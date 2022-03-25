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Соскучились? GTA 5 снова возглавила цифровой чарт в Британии и опередила Elden Ring

Соскучились? GTA 5 снова возглавила цифровой чарт в Британии и опередила Elden Ring
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Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о цифровых продажах игр в Британии за последнюю неделю. Лидером неожиданно стала GTA 5 — это второй крупнейший запуск 2022 года в цифре после Elden RIng. На продажи игры, очевидно, повлиял выход некстген-версии, которую уже раскритиковали игроки. Около 55% тиража пришлись на PS5, 35% — на Xbox Series. Остальное разделили между собой ПК и консоли прошлого поколения.

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Вторую строчку заняла Elden Ring — 72% от общего тиража игры в Британии приходятся на цифру. В топ также попали Gran Turismo 7, WWE 2K22 и Red Dead Redemption 2.

Топ-10 британского цифрового чарта с 13 по 20 марта:

  1. Grand Theft Auto 5
  2. Elden Ring
  3. Grand Theft Auto Online (только мультиплеерное издание)
  4. WWE 2K22
  5. WWE 2K22 (расширенное издание)
  6. Gran Turismo 7
  7. F1 2021
  8. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
  9. Red Dead Redemption 2
  10. Persona 4 Arena Ultimax

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