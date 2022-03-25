Соскучились? GTA 5 снова возглавила цифровой чарт в Британии и опередила Elden Ring
Поделиться
Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о цифровых продажах игр в Британии за последнюю неделю. Лидером неожиданно стала GTA 5 — это второй крупнейший запуск 2022 года в цифре после Elden RIng. На продажи игры, очевидно, повлиял выход некстген-версии, которую уже раскритиковали игроки. Около 55% тиража пришлись на PS5, 35% — на Xbox Series. Остальное разделили между собой ПК и консоли прошлого поколения.
Новость по темеИгроки уничтожили рейтинг GTA 5 для PS5
Вторую строчку заняла Elden Ring — 72% от общего тиража игры в Британии приходятся на цифру. В топ также попали Gran Turismo 7, WWE 2K22 и Red Dead Redemption 2.
Топ-10 британского цифрового чарта с 13 по 20 марта:
- Grand Theft Auto 5
- Elden Ring
- Grand Theft Auto Online (только мультиплеерное издание)
- WWE 2K22
- WWE 2K22 (расширенное издание)
- Gran Turismo 7
- F1 2021
- Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
- Red Dead Redemption 2
- Persona 4 Arena Ultimax
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 25 марта 2022
-
14:03
-
13:57
-
13:26
-
13:19
-
13:01
-
12:53
-
12:23
-
11:50
-
11:23
-
10:53
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
00:20
-
00:10
- 24 марта 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:38
-
20:42
-
20:03
-
19:15
-
18:39
-
18:35
-
18:04
-
17:28
-
17:01
-
16:27
-
16:05
-
15:20
-
14:55
-
14:25
-
14:08
-
13:42
Партнерский контент