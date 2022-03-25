Соскучились? GTA 5 снова возглавила цифровой чарт в Британии и опередила Elden Ring

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о цифровых продажах игр в Британии за последнюю неделю. Лидером неожиданно стала GTA 5 — это второй крупнейший запуск 2022 года в цифре после Elden RIng. На продажи игры, очевидно, повлиял выход некстген-версии, которую уже раскритиковали игроки. Около 55% тиража пришлись на PS5, 35% — на Xbox Series. Остальное разделили между собой ПК и консоли прошлого поколения.

Новость по теме Игроки уничтожили рейтинг GTA 5 для PS5

Вторую строчку заняла Elden Ring — 72% от общего тиража игры в Британии приходятся на цифру. В топ также попали Gran Turismo 7, WWE 2K22 и Red Dead Redemption 2.

Топ-10 британского цифрового чарта с 13 по 20 марта:

Grand Theft Auto 5 Elden Ring Grand Theft Auto Online (только мультиплеерное издание) WWE 2K22 WWE 2K22 (расширенное издание) Gran Turismo 7 F1 2021 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Red Dead Redemption 2 Persona 4 Arena Ultimax

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!