Представлена LEGO Bricktales, в которой нужно думать и чинить

Студия ClockStone анонсировала свою новую игру под названием LEGO Bricktales. Команда известна по серии Bridge Constructor. Издателем тайтла выступит Thunderful Publishing.

Сама по себе LEGO Bricktales представляет собой приключенческую головоломку, в которой необходимо восстановить парк аттракционов и не дать забрать землю. Авторы приготовили для игроков несколько биомов, а особенностью проекта станет именно строительство.

Известно, что игра предложит создать своего персонажа, полноценный режим песочницы и многое другое. У LEGO Bricktales есть страница в Steam. Проект можно добавить в список желаемого, посмотреть на скриншоты и почитать про особенности игры.

Релиз должен состояться в 2022 году. Платформы пока неизвестны.

Несколько скриншотов LEGO Bricktales

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