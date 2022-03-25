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«Аллоды Онлайн» на пике популярности. Игру вновь будут развивать

«Аллоды Онлайн» на пике популярности. Игру вновь будут развивать
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«Аллоды Онлайн» находится на пике популярности из-за ограничений в World of Warcraft и других онлайн-игр в России. Авторы MMORPG после возросшего интереса к проекту сообщили о недавних успехах и наборе новых сотрудников.

Студия IT Territory объявила о поиске младшего менеджера проекта и java-разработчика, а на канале «Аллодов Онлайн» представили тизер дневников разработчиков.

По словам руководителя проекта, на прошлой неделе в «Аллодах Онлайн» активность была больше, чем на релизе более 12 лет назад. Недавно разработчики открыли четвёртый подписочный сервер «Звёздная Тропа» и собираются запустить новые.

Онлайн в «Аллодах Онлайн» вырос в 10 раз, и авторы возьмутся за активное развитие игры. О нём расскажут в предстоящих дневниках разработчиков.

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