Наследница «Героев Меча и Магии 3» появится в раннем доступе в мае

Студия Lavapotion и издатель Coffee Stain Publishing раскрыли дату выхода в ранний доступ наследницы «Героев Меча и Магии 3» под названием Songs of Conquest.

Ранний доступ планируют открыть 10 мая на ПК. Songs of Conquest представляет собой пошаговую стратегию, в которой нужно развивать выбранную фракцию, усиливать героев и сражаться с противниками. Играть можно будет как в одиночку, так и с друзьями.

Смесь классической пошаговой стратегии, приключения и ролевой игры — сокрушайте врагов и развивайте королевства. Соберите великую армию, овладейте древней магией и покорите дальние земли. Пусть барды слагают о вас песни спустя столетия!

Скриншоты Songs of Conquest

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