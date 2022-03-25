Фанаты League of Legends сделали свой Wordle

Поклонники League of Legends создали аналог браузерной игры Wordle, в которой люди со всего мира угадывают слово дня. В версии по популярной MOBA нужно сделать почти то же самое, но среди ответов могут быть только названия предметов, скилов и имена чемпионов.
Фанаты League of Legends назвали свою игру Wordle. У участников есть шесть попыток угадать имя чемпиона или название предмета. Если буква есть в слове и стоит на правильном месте, она выделяется синим, а если не на той позиции — оранжевым. В случае ошибки по обоим пунктам появляется белый цвет.
Авторы Wordle всё ещё развивают проект по отзывам игроков. Оставить пожелания можно на форуме Reddit.
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