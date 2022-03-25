Опять скандал? На Activision Blizzard снова подали в суд

Activision Blizzard, похоже, окажется затянута в новый скандал. На этот раз судебный иск против компании подала сотрудница, которая пожаловалась на дискриминацию и домогательства.

Пострадавшая заявляет, что работает в корпорации с 2017 года. За всё это время ею было зафиксировано несколько моментов домогательств. Сотрудницу якобы заставляли распивать спиртное и привлекали к сексуальным действиям. Из-за этого девушка даже стала одеваться более консервативно.

В течение многих лет открытая «братская» среда Activision Blizzard способствовала безудержному сексизму, домогательствам и дискриминации с 700 зарегистрированными инцидентами, которые произошли под наблюдением генерального директора Роберта Котика.

Чем закончится эта ситуация, неизвестно. Пострадавшая как минимум хочет возместить моральный ущерб. Сумма не уточняется.

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