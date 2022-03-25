В World of Tanks тестируют «Искусство стратегии»

Авторы World of Tanks из Wargaming объявили, что скоро начнётся общий тест обновления 1.16.1, которое добавит новое событие «Искусство стратегии».

Для того чтобы начать игру, необходимо нажать на специальный интерактивный объект в виде полевого штаба в Ангаре, чтобы переместиться в меню события «Искусство стратегии». Игроки смогут попробовать себя в качестве Стратега, управляя сразу семью машинами, или сыграть за Танкиста, объединившись с шестью другими игроками. Бои в режиме проходят в особых форматах 1х7 и 1х1.

На общем тесте часть возможностей события будет недоступна. Экономика события также не финальная и будет настраиваться после завершения тестирования. Это распространяется и на элементы коллекции, и на награды за её сбор.

На изображении ниже можно посмотреть, например, объекты поддержки Стратега.

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