Российский фильм «Ампир V» не пускают в прокат

25 марта издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что российский фильм «Ампир V» не выйдет в кинотеатрах в назначенную дату. Премьера должна была состояться 31 марта, новая дата выхода фильма пока неизвестна.

По данным издания, о новой дате премьеры сообщат отдельно. Причиной отмены выхода фильма в срок послужило отсутствие прокатного удостоверения. Его не выдало Министерство культуры Российской Федерации.

Изначально выпустить картину планировала Sony Pictures, однако после приостановки деятельности эти обязанности на себя взяла кинокомпания «Вольга».

Главные роли в фильме исполнили рэпер Oxxymiron, Павел Табаков, Таисия Радченко, Виктор Вержбицкий и другие. Режиссёром выступил Виктор Гинзбург.

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