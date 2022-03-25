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Российский фильм «Ампир V» не пускают в прокат

Российский фильм «Ампир V» не пускают в прокат
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25 марта издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что российский фильм «Ампир V» не выйдет в кинотеатрах в назначенную дату. Премьера должна была состояться 31 марта, новая дата выхода фильма пока неизвестна.

По данным издания, о новой дате премьеры сообщат отдельно. Причиной отмены выхода фильма в срок послужило отсутствие прокатного удостоверения. Его не выдало Министерство культуры Российской Федерации.

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Изначально выпустить картину планировала Sony Pictures, однако после приостановки деятельности эти обязанности на себя взяла кинокомпания «Вольга».

Главные роли в фильме исполнили рэпер Oxxymiron, Павел Табаков, Таисия Радченко, Виктор Вержбицкий и другие. Режиссёром выступил Виктор Гинзбург.

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