Как бы выглядела Outlast на PS1

Ведущий канала Rustic Games BR опубликовал свежее видео. В нём он показал, как бы выглядела культовая хоррор-игра, если бы она вышла на PlayStation 1.

В геймплейный отрезок попал небольшой фрагмент из самого начала игры. В конце ролика протагонист Майлз Апшер залезает в вентиляционную шахту и своими глазами видит Криса Уокера — большого монстра, который охотится за Майлзом.

Стоит отметить, что в таком пиксельном и «устаревшем» стиле Outlast действительно смотрится более пугающе. Это происходит за счёт звуков, самой картинки и других деталей.

В данный момент разработчики Outlast из Red Barrels трудятся над новой частью франшизы под названием The Outlast Trials. Этот проект должен стать самым масштабным среди всех игр студии. Она планируется к выходу в 2022 году.

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