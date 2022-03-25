Для GTA Online анонсировали подписку за 600 рублей в месяц

Rockstar Games анонсировала ежемесячную подписку для GTA Online. Услуга будет доступна с 29 марта на PS5 и Xbox Series и предоставит владельцам награды и внутриигровую валюту.
Подписчики GTA+ будут каждый месяц получать по $ 500 тыс. в мультиплеере и скидки на недвижимость, которая открывает доступ к заданиям дополнений.
Кроме этого, членам GTA+ предоставят бонусы за некоторые задания, одежду и транспорт. В первый месяц игроков наградят автомастерской, членством в автоклубе ЛС и улучшением яхты до модели «Водолей». С полным списком можно ознакомиться на сайте Rockstar Games.
Подписка появится в магазинах на PS5 и Xbox Series 29 марта по цене в $ 5,99 (~ 600 рублей). Отменить GTA+ позволят в любой момент.
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