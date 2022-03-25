Авторы Deathloop поздравили создателей Ghostwire: Tokyo с релизом
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25 марта состоялся мировой релиз Ghostwire: Tokyo на ПК и PS5. В честь этого разработчики шутера Deathloop из студии Arcane поздравили коллег с релизом проекта.
Они опубликовали арт, на котором можно увидеть протагониста Deathloop Кольта. Перед ним находится множество экранов с существом по имени Ханню, которое в Ghostwire: Tokyo наводнило город различными монстрами.
Мы рады исследовать Токио! С другой стороны, Кольт… Он не так взволнован встречей с Ханню.
Критики встретили Ghostwire: Tokyo прохладно. Ругали плохой геймплейный фундамент, скудный открытый мир и другие аспекты. Конечно, не обошлось и без положительных черт. Среди них: визуальный стиль, дизайн врагов и сверхъестественные элементы.
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