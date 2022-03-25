Dying Light 2 скоро получит фотомод и «Новую игру+»

Ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала пообщался с изданием Game Informer и рассказал о ближайших нововведениях. По его словам, студия работает над фоторежимом, «Новой игрой+» и дополнительными уровнями сложности.
Подробностей Смектала не раскрыл, но готовящиеся функции постепенно начнут появляться в Dying Light 2.
Я не хочу вдаваться в детали, но очень скоро люди увидят, как эти вещи в той или иной форме появляются в игре.
Геймдизайнер упомянул и ожидаемое фанатами первое сюжетное дополнение. Информация о нём держится в тайне, чтобы игроки не знали, чего ожидать. DLC должно выйти в июне 2022 года.
Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Разработчики пообещали расширять экшен новыми заданиями, локациями и событиями до 2027 года.
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