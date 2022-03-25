Авторы Vampire: The Masquerade — Swansong показали глубокую ролевую систему

Разработчики Vampire: The Masquerade — Swansong показали новый трейлер на The Future Games Show. Ролик демонстрирует особенности каждого персонажа, влияние характера на события и прокачку.
В Swansong предстоит играть за трёх вампиров из разных кланов общества Камарилья. У каждого героя свои особенности, навыки, сильные и слабые стороны, что нужно учитывать при прохождении.
При прокачке навыков предстоит учитывать особенности героев. Эмэм способна проникать в труднодоступные зоны, Лейша видит будущее, а Галеб может завладеть разумом персонажей.
Во время изучения навыков растёт и жажда крови, которую нужно утолять. При этом герой может потерять контроль, что негативно скажется на чертах персонажа. Они влияют на доступные варианты ответов и действий.
Поступки героев скажутся на кульминации, которая определит будущее Бостона. Vampire: The Masquerade — Swansong выйдет 19 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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