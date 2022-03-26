В Epic Games Store нельзя активировать игры, издатели которых ушли из России

Пользователи магазина Epic Games сообщили, что у них не получается активировать ключи игр, издатели которых приостановили работу в России.

Во время ввода ключа игры появляется ошибка, которая сообщает о блокировке операции в регионе. Один из пользователей Epic Games обратился в службу поддержки. Ему ответили, что активацию Tiny Tina’s Wonderlands заблокировал издатель игры 2K, а не магазин.

Фото: Max Sandhawk

Жаль слышать, что вы столкнулись с трудностями при попытке получить игру Tiny Tina’s Wonderlands на аккаунт с помощью кода активации. Дело в том, что в данном случае получение блокируется издателем игры в соответствии с их решением. Поэтому боюсь, что в этой ситуации я не смогу помочь вам, так как у поддержки Epic Games нет возможности как-либо повлиять на решения других компаний.

Клиент Epic Games всё же смог активировать ключ Tiny Tina’s Wonderlands, но для этого ему пришлось создать новый аккаунт с регионом в Украине.

Поддержка Epic Games рекомендует узнавать у издателей, которые приостановили продажи в России, о возможности активации ключа. Полного списка у сервиса нет.

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