В Epic Games Store нельзя активировать игры, издатели которых ушли из России

Пользователи магазина Epic Games сообщили, что у них не получается активировать ключи игр, издатели которых приостановили работу в России.
Во время ввода ключа игры появляется ошибка, которая сообщает о блокировке операции в регионе. Один из пользователей Epic Games обратился в службу поддержки. Ему ответили, что активацию Tiny Tina’s Wonderlands заблокировал издатель игры 2K, а не магазин.
Фото: Max Sandhawk
Жаль слышать, что вы столкнулись с трудностями при попытке получить игру Tiny Tina’s Wonderlands на аккаунт с помощью кода активации. Дело в том, что в данном случае получение блокируется издателем игры в соответствии с их решением. Поэтому боюсь, что в этой ситуации я не смогу помочь вам, так как у поддержки Epic Games нет возможности как-либо повлиять на решения других компаний.
Клиент Epic Games всё же смог активировать ключ Tiny Tina’s Wonderlands, но для этого ему пришлось создать новый аккаунт с регионом в Украине.
Поддержка Epic Games рекомендует узнавать у издателей, которые приостановили продажи в России, о возможности активации ключа. Полного списка у сервиса нет.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 марта 2022
-
14:04
-
13:21
-
13:11
-
12:37
- 25 марта 2022
-
22:13
-
21:27
-
20:25
-
19:40
-
19:38
-
19:37
-
18:48
-
18:43
-
17:50
-
17:37
-
17:05
-
16:40
-
16:33
-
15:43
-
15:37
-
15:07
-
14:42
-
14:03
-
13:57
-
13:26
-
13:19
-
13:01
-
12:53
-
12:23
-
11:50
-
11:23
-
10:53
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:53