В магазинах России подорожали игры для PS4 и PS5. FIFA 22 уже 8299 рублей

Фанатское сообщество «Скидки PlayStation» обратило внимание, что в российской рознице началась масштабная корректировка цен на игры для PlayStation (на Xbox цены пока не торопятся настолько быстро менять). Причём цены от магазина к магазину отличаются.
К примеру, Horizon Forbidden West для PS5 в «1С Интерес» продают уже за 7999 рублей, в «М.Видео» — за 7499 рублей, а в DNS — за 6299 рублей. В других магазинах цены также повысились и отличаются от озвученных ранее, однако дешевле 6299 рублей мы не обнаружили. Стоит отметить, что на релизе 18 февраля игру продавали за 5499 рублей.
Аналогичная ситуация с ремейком Demon's Souls (от 4199 рублей до 7599 рублей), «Человеком-пауком: Майлз Моралес» (от 3999 рублей до 6499 рублей), FIFA 22 (от 6999 рублей до 8299 рублей). Подорожала и Dying Light 2 (до 6299 рублей), хотя где-то зомби-экшен ещё можно выцепить по старой цене в 4499 рублей.
Стоит заметить, что в DNS пока либо вообще не поднимали цены, либо минимально. Наиболее подорожание происходит в «1С Интерес».
- 26 марта 2022
-
13:11
-
12:37
- 25 марта 2022
-
22:13
-
21:27
-
20:25
-
19:40
-
19:38
-
19:37
-
18:48
-
18:43
-
17:50
-
17:37
-
17:05
-
16:40
-
16:33
-
15:43
-
15:37
-
15:07
-
14:42
-
14:03
-
13:57
-
13:26
-
13:19
-
13:01
-
12:53
-
12:23
-
11:50
-
11:23
-
10:53
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
00:20