В магазинах России подорожали игры для PS4 и PS5. FIFA 22 уже 8299 рублей

Фанатское сообщество «Скидки PlayStation» обратило внимание, что в российской рознице началась масштабная корректировка цен на игры для PlayStation (на Xbox цены пока не торопятся настолько быстро менять). Причём цены от магазина к магазину отличаются.

К примеру, Horizon Forbidden West для PS5 в «1С Интерес» продают уже за 7999 рублей, в «М.Видео» — за 7499 рублей, а в DNS — за 6299 рублей. В других магазинах цены также повысились и отличаются от озвученных ранее, однако дешевле 6299 рублей мы не обнаружили. Стоит отметить, что на релизе 18 февраля игру продавали за 5499 рублей.

Аналогичная ситуация с ремейком Demon's Souls (от 4199 рублей до 7599 рублей), «Человеком-пауком: Майлз Моралес» (от 3999 рублей до 6499 рублей), FIFA 22 (от 6999 рублей до 8299 рублей). Подорожала и Dying Light 2 (до 6299 рублей), хотя где-то зомби-экшен ещё можно выцепить по старой цене в 4499 рублей.

Мы отмечали цены для PS5. На PS4 ситуация аналогичная, просто большинство игр стоят чуть дешевле: FIFA 22 на PS5 — 8299 рублей, а на PS4 — 7499 рублей.

Стоит заметить, что в DNS пока либо вообще не поднимали цены, либо минимально. Наиболее подорожание происходит в «1С Интерес».