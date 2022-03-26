Наследницу Star Wars: Battlefront 2 отменили

Студия Frontwire отменила разработку Galaxy in Turmoil — игры про онлайн-сражения на планетах и космических станциях в новой вселенной. Причиной стал провал кампании на Kickstarter и плохие отзывы о демоверсии.
В Frontwire отметили, что Galaxy in Turmoil стала толчком для многих разработчиков, которые теперь работают в успешных студиях. Несмотря на провал, авторы получили хороший опыт и приобрели друзей.
Galaxy in Turmoil предлагает игрокам вооружаться, шпионить и нападать на вражескую фракцию. В сражениях с участием 64 игроков развиваются гибкие сценарии, в которых есть разные пути решения задач на поле боя. Генератор станции, например, можно уничтожить с помощью истребителей или танков, а также незаметно прокрасться и заложить взрывчатку.
Также Galaxy in Turmoil предлагает разные классы бойцов и режимы вроде «Осады» и «Вторжения» на планеты. Предполагалось, что в экшене не будет доната и элементов азартных игр, за что во время релиза критиковали Star Wars: Battlefront 2.
Старую сборку Galaxy in Turmoil, которую можно бесплатно загрузить в Steam, оставят, но серверы будут работать в автономном режиме.
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