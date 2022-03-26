Месяц подписки на «Аллоды Онлайн» продают всего за 90 рублей

Разработчики «Аллодов Онлайн» запустили акцию, в рамках которой подписку на месяц можно купить за 90 рублей вместо 390. Цена действует один раз для аккаунта и доступна до конца марта.

Ранее на фоне возросшей популярности «Аллодов Онлайн» авторы запустили несколько подписочных серверов и анонсировали выпуск дневников разработчиков. В предстоящей презентации создатели российской MMORPG расскажут о развитии игры.

Интерес к «Аллодам Онлайн» значительно вырос после ограничений в World of Warcraft и других онлайн-играх в России. Количество игроков увеличилось в 10 раз, а на прошлой неделе активность в российской MMORPG превысила показатели на релизе.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!