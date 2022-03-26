Месяц подписки на «Аллоды Онлайн» продают всего за 90 рублей

Разработчики «Аллодов Онлайн» запустили акцию, в рамках которой подписку на месяц можно купить за 90 рублей вместо 390. Цена действует один раз для аккаунта и доступна до конца марта.
Ранее на фоне возросшей популярности «Аллодов Онлайн» авторы запустили несколько подписочных серверов и анонсировали выпуск дневников разработчиков. В предстоящей презентации создатели российской MMORPG расскажут о развитии игры.
Интерес к «Аллодам Онлайн» значительно вырос после ограничений в World of Warcraft и других онлайн-играх в России. Количество игроков увеличилось в 10 раз, а на прошлой неделе активность в российской MMORPG превысила показатели на релизе.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 марта 2022
-
15:39
-
14:54
-
14:04
-
13:21
-
13:11
-
12:37
- 25 марта 2022
-
22:13
-
21:27
-
20:25
-
19:40
-
19:38
-
19:37
-
18:48
-
18:43
-
17:50
-
17:37
-
17:05
-
16:40
-
16:33
-
15:43
-
15:37
-
15:07
-
14:42
-
14:03
-
13:57
-
13:26
-
13:19
-
13:01
-
12:53
-
12:23
-
11:50
-
11:23
-
10:53
-
10:22
-
09:53