Авторы Call of Duty: Warzone рассказали, почему в игре нельзя менять карты

Call of Duty: Warzone на релизе занимала около 200 ГБ, но за два года оптимизации размер уменьшился до 80 ГБ. Несмотря на это, авторы не могут добавить несколько карт в королевскую битву, потому что вес игры опять увеличится.
Геймдиректор Activision Джош Бридж в интервью с блогером TeeP рассказал, что авторы хотят добавить несколько карт и переключение между ними. Задумку осложняют технические проблемы королевской битвы и размеры.
Мы все этого хотим. Есть техническая проблема. Размеры установки и переустановки безумные.
Бридж отметил, что при каждом обновлении, которые вынуждают скачивать десятки гигабайт, Warzone теряет игроков. Проблема заключается в том, что королевская битва построена на основе Modern Warfare 2019 года. Её движок не подходит для постоянных обновлений.
Авторы Warzone не ожидали такого успеха королевской битвы. Из-за этого оптимизировать движок для регулярного добавления оружия, обликов и контента других частей Call of Duty пришлось на ходу.
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