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Выживалку Sons of the Forest опять перенесли

Выживалку Sons of the Forest опять перенесли
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Разработчики кооперативного выживания Sons of the Forest объявили о переносе релиза, который планировался 20 мая. Если разработка пойдёт по плану, игра выйдет в октябре 2022 года.

Авторы сообщили, что их видение следующего шага в жанре выживания слишком амбициозно, поэтому Sons of the Forest пришлось перенести. Вместе с объявлением разработчики показали несколько фрагментов игры.

Фанаты The Forest, первой части выживания, ждут продолжение с 2019 года. Sons of the Forest планировалась к релизу в конце 2021-го, но его перенесли на май 2022-го.

Подробно о новой игре разработчики не рассказывали. Судя по показанным кадрам, в Sons of the Forest предстоит столкнуться с теми же гуманоидными монстрами и новыми врагами в открытом мире. Авторы улучшат искусственный интеллект, погодные эффекты и графику.

Трейлер Sons of the Forest

Sons of the Forest готовится к релизу на ПК. Выйдет ли выживание на консолях, пока неизвестно.

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