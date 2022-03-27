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Глава игр на Amazon уходит из компании

Глава игр на Amazon уходит из компании
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Глава Amazon Games Майк Фраццини уходит в отставку, о чём сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники. Под его руководством студия выпустила New World и Lost Ark в западных странах.

Фраццини ещё не сделал публичного заявления, а об отставке сообщил своей команде из Amazon Games в пятницу. Причиной называют желание больше времени проводить с семьёй.

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Представитель студии сообщил, что Фраццини был у основания Amazon Games, а его качества помогли построить игровой бизнес с нуля.

Наши недавние успехи с New World и Lost Ark стали результатом долгосрочного, ориентированного на клиента видения игр, которое Фраццини помог создать.

Другой анонимный источник Bloomberg, который раньше был менеджером в Amazon Games, считает отставку Фраццини вынужденной. До создания студии у руководителя не было опыта в игровой индустрии, из-за чего его позиции пошатнулись.

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