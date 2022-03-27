Глава игр на Amazon уходит из компании

Глава Amazon Games Майк Фраццини уходит в отставку, о чём сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники. Под его руководством студия выпустила New World и Lost Ark в западных странах.
Фраццини ещё не сделал публичного заявления, а об отставке сообщил своей команде из Amazon Games в пятницу. Причиной называют желание больше времени проводить с семьёй.
Представитель студии сообщил, что Фраццини был у основания Amazon Games, а его качества помогли построить игровой бизнес с нуля.
Наши недавние успехи с New World и Lost Ark стали результатом долгосрочного, ориентированного на клиента видения игр, которое Фраццини помог создать.
Другой анонимный источник Bloomberg, который раньше был менеджером в Amazon Games, считает отставку Фраццини вынужденной. До создания студии у руководителя не было опыта в игровой индустрии, из-за чего его позиции пошатнулись.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 марта 2022
-
13:15
-
12:29
- 26 марта 2022
-
18:55
-
18:23
-
17:42
-
17:40
-
16:30
-
15:39
-
14:54
-
14:04
-
13:21
-
13:11
-
12:37
- 25 марта 2022
-
22:13
-
21:27
-
20:25
-
19:40
-
19:38
-
19:37
-
18:48
-
18:43
-
17:50
-
17:37
-
17:05
-
16:40
-
16:33
-
15:43
-
15:37
-
15:07
-
14:42
-
14:03
-
13:57
-
13:26
-
13:19
-
13:01