Netflix купил третью игровую студию за последние 7 месяцев

Стриминговый сервис Netflix купил студию Boss Fight Entertainment, которая известна по мобильной ролевой стратегии Dungeon Boss. Это уже третье приобретение игровой компании за последние 7 месяцев.

В июле 2021 года Netflix подтвердил, что сервис расширяется в сторону видеоигр, а для начала сосредоточится на мобильных. В сентябре компания купила Night School Studio, создателей мультиплатформенного приключения Oxenfree, а в начале этого месяца приобрела Next Games. Студия известна проектами по мотивам сериалов «Ходячие мертвецы» и «Очень странные дела».

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В заявлении о приобретении Boss Fight Entertainment сообщается, что Netflix планирует создать студию мирового класса для разработки оригинальных игр. Авторы Dungeon Boss считают присоединение к сервису выгодным.

Стремление Netflix предлагать игры без рекламы в рамках подписки позволяет нам сосредоточится на разработке восхитительного геймплея, не беспокоясь о монетизации.

Netflix всё ещё находится на ранней стадии развития игрового подразделения. Сервис хочет создать широкий спектр высококлассных игр, которые подписчики получат без рекламы и микротранзакций.

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