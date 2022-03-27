Копии светового меча из Star Wars Jedi: Fallen Order выставили на аукцион

Точные копии рукояти светового меча Кэла Кестиса из Star Wars Jedi: Fallen Order начали продавать в парках Disney. Спрос оказался настолько большим, что они сразу же появились на аукционах eBay, а цена превышает оригинальную примерно в 3 раза.

Рукояти поступили в продажу 25 марта за $ 159,99 (~ 15 тыс. рублей), после чего они появились на eBay. Цены на аукционах достигают $ 449 (43 тыс. рублей), а самая дешёвая копия у перекупщиков обойдётся в $ 273 (~ 26 тыс. рублей).

Точная копия рукояти светового меча Кэла Кестиса появилась после голосования 2020 года. Фанаты выбирали оружие, которое они бы хотели видеть в парках Disney. В результате опроса победителем стал клинок из Star Wars Jedi: Fallen Order.

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