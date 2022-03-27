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Рейтинг инди-игры уничтожили из-за возможного добавления NFT

Рейтинг инди-игры уничтожили из-за возможного добавления NFT
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Авторы бесплатного карточного баттлера Storybook Brawl, у которого сформировалось фанатское сообщество, сообщили, что студию купила криптовалютная биржа FTX. Новые владельцы решили добавить в игру блокчейн-технологии, что не понравилось поклонникам.

В заявлении FTX говорится, что планируется «этическая» интеграция Storybook Brawl и крипто-транзакций, которую раньше никто не делал. При этом геймплей останется на первом месте. Фанаты игры не поверили новому владельцу — за последний месяц баттлер получил 83% отрицательных обзоров.

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Это была отличная игра с большим потенциалом. Механика автобоя похожа на Hearthstone или Teamfight Tactics, но получила уникальную форму. К сожалению, недавние новости о добавлении NFT и других блокчейн-технологий означают, что я больше не буду в неё играть и рекомендовать друзьям.

На момент написания новости всего 17% из 560 обзоров за последний месяц положительны. В них отмечают, что пока рано делать выводы по заявлению FTX и занижать рейтинг Storybook Brawl, в которой можно заплатить только за косметические предметы.

Storybook Brawl доступна на ПК в Steam, где запрещены игры с блокчейн-технологиями. Что станет с автобаттлером при добавлении криптовалютных транзакций, пока неизвестно.

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