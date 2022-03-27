По Halo выпустят 117 пар ботинок

Производитель обуви Wolverine вместе с 343 Industries выпустят ограниченную серию ботинок, которые вдохновлены игрой Halo. Всего в продажу поступят 117 пар.

Ботинки по Halo основаны на модели Hellcat и получили узнаваемые по серии элементы. Зелёно-чёрная обувь украшена эмблемами Космического Командования Объединённых Наций и личным номером Мастера Чифа.

Фото: Wolverine

Фото: Wolverine

Фото: Wolverine

Фото: Wolverine

Фото: Wolverine

343 Industries и Wolverine сообщили, что получали запросы фанатов на обувь по Halo с обеих сторон, поэтому компании были готовы к сотрудничеству.

Ограниченная серия обуви даёт фанатам шанс почувствовать себя Мастером Чифом и привнести вселенную Halo в свою жизнь. Мы с нетерпением ждём реакции поклонников на сотрудничество.

117 пар ботинок по серии Halo поступят в продажу 29 марта по цене в $ 225 (~ 22 тыс. рублей).

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