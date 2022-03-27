Apple могут вынудить разрешить загрузку приложений в обход App Store

В Европе включили новое постановление в Закон о цифровых рынках (DMA), который близок к принятию после предварительного согласования. Это может вынудить Apple разрешить загрузку приложений в обход App Store.

Если закон примут, пользователи iPhone и iPad смогут скачивать приложения со сторонних источников. Из-за этого запрещённые в App Store игры вроде Fortnite получится установить вручную, как это реализовано на Android.

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Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке в заявлении для The Verge сообщил, что владельцы смартфонов должны иметь свободу выбора. Она включает в себя возможность скачивать приложения с альтернативных источников.

Кроме этого, в случае принятия закона Apple придётся разрешить альтернативные платёжные системы. Из-за появления такой функции в Fortnite компания удалила королевскую битву из своего магазина.

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По информации The Verge, Закон о цифровых рынках может вступить в силу уже в октябре, если парламент ЕС его примет.

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