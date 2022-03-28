Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Геймпад для PS5 стал лучшим контроллером всех времён по версии BAFTA Games

Геймпад для PS5 стал лучшим контроллером всех времён по версии BAFTA Games
Комментарии

Британская академия игровых искусств BAFTA Games подвела итоги пользовательского голосования за лучшие геймпады всех времён. Победителем стал DualSense — геймпад от PS5. В финале он сражался со своим родственником DualShock 2 — контроллером от PS2.

На своём пути DualSense не испытал сопротивления в битве с Nintendo. Поверженными оказались контроллеры для оригинальных консолей японской компании. DualShock 2 же встретился с геймпадом Xbox Elite и переиграл в том числе «Джойконы» для Nintendo Switch. К сожалению, BAFTA не поделилась подробной статистикой, но сражения наверняка были довольно жаркими.

Церемония вручения BAFTA Games Awards состоится 7 апреля. Судя по всему, именно тогда Sony и получит заслуженную статуэтку.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022