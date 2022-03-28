Геймпад для PS5 стал лучшим контроллером всех времён по версии BAFTA Games

Британская академия игровых искусств BAFTA Games подвела итоги пользовательского голосования за лучшие геймпады всех времён. Победителем стал DualSense — геймпад от PS5. В финале он сражался со своим родственником DualShock 2 — контроллером от PS2.

На своём пути DualSense не испытал сопротивления в битве с Nintendo. Поверженными оказались контроллеры для оригинальных консолей японской компании. DualShock 2 же встретился с геймпадом Xbox Elite и переиграл в том числе «Джойконы» для Nintendo Switch. К сожалению, BAFTA не поделилась подробной статистикой, но сражения наверняка были довольно жаркими.

Церемония вручения BAFTA Games Awards состоится 7 апреля. Судя по всему, именно тогда Sony и получит заслуженную статуэтку.

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