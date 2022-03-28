Мобильные операторы предупредили о возможных сбоях связи из-за нехватки оборудования

Комиссия РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) по связи и IT прогнозирует, что с июля-августа 2022 года возрастёт риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По оценке комиссии, куда входят МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», РЖД и др., в «текущих экономических условиях» резервов их оборудования хватит для «обеспечения работоспособности инфраструктуры» на ближайшие четыре-шесть месяцев. Стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти ещё на 80%. Вполне возможно, обычных пользователей может ждать повышение цен на мобильные тарифы и снижение доступного для них трафика.

РСПП предложила ввести мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить доходы сотрудников от налогов. Однако в Минцифры не видят предпосылок для сбоев. Отмечается, что работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий.

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