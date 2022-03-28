Слух: Take-Two готовит подписку с играми Rockstar, 2K и бонусами для GTA Online

Инсайдер a1Sauce поделился информацией о ближайших планах Take-Two. По его словам, компания планирует запустить собственный подписочный сервис, в который войдут игры Rockstar, 2K и другие франшизы. Подписчикам также будут доступны различные бонусы в мультиплеерных проектах — например, дополнительные деньги и репутация в GTA Online.
По данным a1Sauce, сервис будет напоминать EA Play и Ubisoft+. Судя по всему, подписчиков будут ждать в том числе скидки на игры компании, а также на внутриигровые покупки. При этом сам сервис якобы заменит Rockstar Games Launcher, на который постоянно жалуются игроки.
Новые игры издателя при этом не будут доступны в сервисе с первого дня. По информации a1Sauce, новинки будут появляться в подписке как минимум через месяц после релиза. О дате выхода, названии и цене инсайдер не сообщил. Возможно, какими-то подробностями Take-Two поделится этим летом на E3 2022.
Ранее Rockstar Games анонсировала ежемесячную подписку для GTA Online. Услуга будет доступна с 29 марта на PS5 и Xbox Series и предоставит владельцам награды и внутриигровую валюту.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 марта 2022
-
12:20
-
12:17
-
11:55
-
11:20
-
10:51
-
10:23
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:24
- 27 марта 2022
-
19:13
-
18:41
-
17:54
-
16:31
-
15:48
-
14:48
-
13:55
-
13:15
-
12:29
- 26 марта 2022
-
18:55
-
18:23
-
17:42
-
17:40
-
16:30
-
15:39
-
14:54
-
14:04
-
13:21
-
13:11
-
12:37
- 25 марта 2022
-
22:13
-
21:27
-
20:25
-
19:40
-
19:38