Слух: Take-Two готовит подписку с играми Rockstar, 2K и бонусами для GTA Online

Инсайдер a1Sauce поделился информацией о ближайших планах Take-Two. По его словам, компания планирует запустить собственный подписочный сервис, в который войдут игры Rockstar, 2K и другие франшизы. Подписчикам также будут доступны различные бонусы в мультиплеерных проектах — например, дополнительные деньги и репутация в GTA Online.

По данным a1Sauce, сервис будет напоминать EA Play и Ubisoft+. Судя по всему, подписчиков будут ждать в том числе скидки на игры компании, а также на внутриигровые покупки. При этом сам сервис якобы заменит Rockstar Games Launcher, на который постоянно жалуются игроки.

Новые игры издателя при этом не будут доступны в сервисе с первого дня. По информации a1Sauce, новинки будут появляться в подписке как минимум через месяц после релиза. О дате выхода, названии и цене инсайдер не сообщил. Возможно, какими-то подробностями Take-Two поделится этим летом на E3 2022.

Ранее Rockstar Games анонсировала ежемесячную подписку для GTA Online. Услуга будет доступна с 29 марта на PS5 и Xbox Series и предоставит владельцам награды и внутриигровую валюту.

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