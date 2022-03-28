«Лучшее, что я когда-либо делал». Джеймс Ганн высказался о спецвыпуске «Стражей Галактики»

Осенью 2021 года Marvel анонсировала праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики». С тех пор студия не делилась никакими подробностями эпизода. На днях режиссёр картины Джеймс Ганн высказался на тему своей работы над спецвыпуском и назвал его «лучшим, что он когда-либо делал».

Рождественский выпуск «Стражей галактики» — лучшее, что я когда-либо делал. Это совершенно нелепо, и с каждым днём всё труднее верится в то, что мы действительно сняли его. Мы все любим этот выпуск. Такого вы ещё не видели, и мне не терпится посмотреть на вашу реакцию на фильм. И ведь это будет уже скоро — в это Рождество.

Рождественский выпуск «Стражей галактики» выйдет в Disney+ в декабре 2022-го. Помимо него Джеймс Ганн также работает над третьей частью франшизы, которая станет последним фильмом про текущую команду Стражей.

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