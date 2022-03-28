Источники: запасов техники Apple, Samsung и других брендов хватит ещё на 2-3 месяца

Как сообщает РБК, продукции Apple и Samsung, а также других компаний, ограничивших поставки в РФ, хватит в среднем на два-три месяца. Об этом изданию поведали представители «Ситилинка» и другой крупной сети.
В данный момент в магазинах уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12. По словам сотрудника одной из крупной сети, эти две модели оказались более доступными по сравнению с новыми моделями после роста цен. К примеру, сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько стоил iPhone 13 Pro Max полгода назад.
При этом представитель «МегаФона» отметил, что в их сети достаточно товарных запасов для удовлетворения потребительского спроса, «а отгрузки по большинству товарных категорий происходят регулярно». Но он не уточнил, о каких именно брендах идёт речь.
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