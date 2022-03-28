Создатели God of War Ragnarok пообещали релиз в этом году

Из-за пандемии коронавируса студии продолжают переносить свои проекты. Вот и фанаты God of War забеспокоились, что долгожданную Ragnarok сдвинут на следующий год. Ведь в последний раз Sony показала игру в прошлом сентябре и с тех пор не делилась новой информацией.
Комьюнити-менеджер Santa Monica Studio решила развеять слухи и подтвердила, что God Of War Ragnarok выйдет в 2022 году. Никаких подробностей она не сообщила, однако на душе фанатов стало несколько спокойнее. Так что если их планы не изменятся, мы увидим новую игру в серии уже достаточно скоро.
Напомним, God Of War Ragnarok завершит скандинавские приключения Кратоса. Игру разрабатывают для PS4 и PS5. Вполне возможно, проект покажут уже на этой неделе, и в том числе о нём говорили источники VGC и Bloomberg.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 марта 2022
-
13:52
-
13:44
-
13:27
-
13:22
-
12:59
-
12:59
-
12:50
-
12:20
-
12:17
-
11:55
-
11:20
-
10:51
-
10:23
-
09:54
-
09:22
-
08:55
-
08:24
- 27 марта 2022
-
19:13
-
18:41
-
17:54
-
16:31
-
15:48
-
14:48
-
13:55
-
13:15
-
12:29
- 26 марта 2022
-
18:55
-
18:23
-
17:42
-
17:40
-
16:30
-
15:39
-
14:54
-
14:04
-
13:21