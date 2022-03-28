У Knack есть будущее? Sony обновила права на героя-смельчака

28 марта издание VGC обратило внимание, что Sony обновила торговую марку Knack. Примечательно, что последняя игра франшизы, Knack 2, была выпущена в 2017 году.
Патент распространяется на несколько услуг, включая «загружаемую или устанавливаемую программу для домашней игровой платформы», «игровые приставки» и «физические носители». Пользователи предположили, что Sony просто обновила марку Knack, чтобы в будущем что-то с ней сделать.
Впрочем, некоторые фанаты ждут Knack 3 не меньше, чем Bloodborne 2. Knack рассчитана на детскую аудиторию, хотя оценки франшизы в целом положительные. Особенно хвалили боевую систему и разнообразие в геймплее. Кто знает, может, Knack 3 станет одним из сюрпризов, которые Sony подготовила на этой неделе?
Knack и Knack 2 доступны на PS4.
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