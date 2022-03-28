Фото: подборка мемов с пощёчиной Уилла Смита на «Оскаре-2022»

В ночь на 28 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар-2022». Мероприятие запомнилось в том числе выходкой Уилла Смита. После неудачной шутки Криса Рока он вышел на сцену и дал тому сильную пощёчину. Подробнее можно почитать в нашем отдельном материале.
Интернет тут же отреагировал мемами. В ход пошли в том числе коллаборации с кучей классических игр: от Fallout до мобильной Fruit Ninja. Конечно же, дело дошло до самых популярных шаблонов, включая Бэтмена и «Покемонов».
Что касается самой церемонии, то триумфатором стала «Дюна» Дени Вильнёва — картина забрала 6 статуэток из 10 номинаций. А лучшим актёром признали как раз Уилла Смита за роль в драме «Король Ричард».
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