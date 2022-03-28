Космический хоррор Quantum Error получил новый трейлер

Студия TeamKill Media опубликовала свежий трейлер космического хоррора Quantum Error. В ролике показали некоторые сюжетные фрагменты и игровой процесс.

Местами геймплейно проект напоминает Alien: Isolation. В ролике видно, как главный герой ходит по космической станции и сражается с врагами и использует различные предметы. Например, орудовать можно будет топором, пистолетом и циркулярной пилой. Также стоит учесть, что финальная версия проекта будет отличаться от той, которую показали сейчас.

Сюжет расскажет о пожарнике Джейкобе Томасе. Ваша миссия проста: спасти как можно больше людей из горящего комплекса и выбраться оттуда. Однако всё быстро обретает связь с тьмой. Со временем вы обнаружите, что всё не так, как кажется на первый взгляд.

Разработка ведётся на Unreal Engine 5, хотя изначально игру делали на четвёртой версии движка. Релиз состоится на PS4, PS5 и Xbox Series. Даты выхода пока нет.

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