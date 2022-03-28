Видео: в Battlefield Mobile разрушаемость лучше, чем в Battlefield 2042

Пользователь Reddit под ником EyeCatchingGames опубликовал ролик, в котором показал фрагмент геймплея мобильной Battlefield. Конечно же, не обошлось без издёвки над провальной Battlefield 2042.
Автор поста заявил, что разрушаемость мобильного шутера куда лучше, чем в полноценной Battlefield 2042. В ролике видно, как игрок выстрелил из ракетницы в здание, после чего оно немного обвалилось. Геймер даже умудрился кого-то убить.
Пользователи в комментариях поддержали автора публикации. Люди признают, что разрушение объектов действительно выглядит лучше, чем в последнем проекте DICE. Конечно, у мобильной версии есть и свои проблемы, на исправление которых у разработчиков есть время.
В данный момент Battlefield Mobile находится на этапе закрытого альфа-тестирования. Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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