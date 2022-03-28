Умелец создал сверхреалистичную мастерскую на Unreal Engine 5
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Энтузиаст под ником BlackOudanArt заинтересовался движком Unreal Engine и решил сделать свой первый проект. Результатом он поделился на YouTube и сайте ArtStation.
Пользователь разработал мастерскую плотника с нуля. В ролике можно увидеть особое внимание к деталям: часам, изоленте, инструментам, стружке, солнечному свету и многому другому.
Я всегда мечтал о собственной маленькой мастерской в подвале. Мне действительно нравится прошлое время без современных технологий. Время моего рождения. Такое чувство, что тогда всё было лучше.
В комментариях пользователи с грустью отмечают, что когда-нибудь так начнёт выглядеть большинство игр. Пока до этого момента ещё не добрались.
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