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Умелец создал сверхреалистичную мастерскую на Unreal Engine 5

Умелец создал сверхреалистичную мастерскую на Unreal Engine 5
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Энтузиаст под ником BlackOudanArt заинтересовался движком Unreal Engine и решил сделать свой первый проект. Результатом он поделился на YouTube и сайте ArtStation.

Пользователь разработал мастерскую плотника с нуля. В ролике можно увидеть особое внимание к деталям: часам, изоленте, инструментам, стружке, солнечному свету и многому другому.

Я всегда мечтал о собственной маленькой мастерской в подвале. Мне действительно нравится прошлое время без современных технологий. Время моего рождения. Такое чувство, что тогда всё было лучше.

В комментариях пользователи с грустью отмечают, что когда-нибудь так начнёт выглядеть большинство игр. Пока до этого момента ещё не добрались.

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