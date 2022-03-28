Сага One Piece Odyssey в этом году продолжится

28 марта анонсировали One Piece Odyssey — полноценную RPG по франшизе One Piece. Издатель в лице Bandai Namco опубликовал анонсирующий трейлер.
В ролике показали кадры из сюжетных катсцен и даже геймплейные элементы. Можно увидеть, как главный герой, Луффи, забирается по лианам, преодолевает расстояния пешком и открывает сундук с сокровищами. Каких-то других сцен или боевую систему не продемонстрировали.
Согласно словам инсайдера Nibel, в игре будет открытый мир и возможность его исследовать. Также Nibel предположил, что разработка ведётся на движке Unreal Engine. Музыку к игре написал Мотои Сакураба, который работал над Dark Souls.
Релиз One Piece Odyssey состоится в 2022 году на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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