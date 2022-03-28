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Первые 10 минут фильма «Анчартед: На картах не значится»

Sony показала первые 10 минут фильма «Анчартед»
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28 марта издание IGN опубликовало 10 первых минут из фильма «Анчартед: На картах не значится». Посмотреть первые 10 минут фильма можно в хорошем качестве.

В ролике показали знаменитый фрагмент из Uncharted 3 с самолётом. После этого в фильме продемонстрировали молодых Нейтана и Сэма. В конце время переносится в настоящее, где Дрейк уже вырос и стал барменом.

Премьера ленты в сети состоится 26 апреля, а выход на Blu-Ray и DVD состоится 10 мая 2022 года. Фильм получил хорошие отзывы как от критиков, так и от зрителей. Люди называли эту ленту лучшей экранизацией видеоигры в истории.

Главные роли исполнили Антонио Бандерас, Том Холланд, Марк Уолберг и другие. Судя по финалу первой части, вторая точно выйдет. Когда именно, неизвестно.

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